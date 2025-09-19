Оппозиционный политик обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма через СМИ или интернет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы заочно арестовал оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил заочно избрать меру пресечения в отношении Леонида Гозмана, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма через СМИ или интернет), в виде заключения под стражу", - сказано в постановлении суда.

Гозман объявлен в международный розыск.

За данное преступление грозит наказание в виде штрафа от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.