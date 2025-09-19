Заведение закрыли на 90 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы приостановил работу кафе "Суши энд пицца" за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда.

"Кафе "Суши энд пицца" по адресу Дмитровское шоссе, д. 169, к. 6. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения)", - сказано в сообщении.

Суд назначил наказание в виде приостановления работы кафе на срок 90 суток.