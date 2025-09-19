Очаг возгорания локализовали и продолжают тушить, сообщили в организации

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российских туристов среди жертв и раненых из-за пожара в турецком Белеке, расположенном в Анталье, нет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Сегодня ночью на курорте Белек в провинции Анталья сильный лесной пожар. <...> Очаг природного пожара рядом локализован и продолжает тушиться. Задымление на момент публикации поста, по данным источников "Вестника АТОР", почти развеялось ветром. По текущей информации, жертв и раненых из-за инцидента среди российских туристов нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ассоциации.

Так, пожар, начавшийся за рекой, из-за сильного ветра перекинулся на территорию одного из пятизвездочных отелей. "На территории отеля ничего не горит, разрушений нет, электропитание работает, территория освещена, задымления почти нет. Туристы вернулись в свои номера. К отелю свободно подъезжают трансферы и автобусы", - уточнили в ассоциации.