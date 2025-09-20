Будет ли украинская сторона заниматься ее восстановлением, неизвестно, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС 330 кВ "Ферросплавная-1", отключенная уже пятый месяц, повреждена на подконтрольной Украине территории. Будет ли украинская сторона заниматься ее восстановлением, неизвестно, сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики станции 7 мая. С тех пор ЗАЭС запитана от единственной линии 750 кВ "Днепровская", которая идет с территории Украины. Ранее ТАСС на ЗАЭС сообщали, что работа на последней оставшейся линии создает "постоянный напряженный режим", поскольку в случае ее отключения станция должна мгновенно запустить мощные дизельные генераторы для питания насосов системы охлаждения реакторов. При этом прецеденты полного блэкаута уже неоднократно случались.

Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки [Днепр], то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет - это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны", - сказал Черничук.

Он подчеркнул, что, даже если Киев откажется восстанавливать резервную линию, на станции знают, "что нужно делать для того, чтобы разработать и внедрить компенсирующие мероприятия по отсутствию и той линии тоже". Однако, по словам директора, эту работу возможно будет провести только после прекращения боевых действий, "потому что, когда противник смотрит <...> с расстояния километра, тяжело что-то делать".

В последний раз блэкаут произошел 4 июля, когда из-за отключения последней линии ЗАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществлялось от дизель-генераторов. Через несколько часов линия "Днепровская" была введена в работу, внешнее энергоснабжение станции было восстановлено. 16 сентября ВСУ из артиллерии обстреляли район складов с дизельным топливом ЗАЭС, возник пожар в 400 метрах от резервуаров. Топливо предназначено для аварийных дизель-генераторов. Уничтожение резервного топлива лишит АЭС последнего источника энергии для охлаждения реакторов, последствия в таком случае будут катастрофическими и необратимыми, заявили тогда ТАСС на ЗАЭС.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что "крайне нестабильная ситуация с внешним электроснабжением и трудности, связанные с доступом к охлаждающей воде, продолжают оставаться двумя наиболее проблемными областями для обеспечения ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС".