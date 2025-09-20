Еще восемь человек были убиты при обстреле жилого дома на юго-западе города

ДУБАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Двое палестинских детей погибли и еще несколько получили ранения в результате израильского удара по школе Аль-Муатасим в городе Газа, в которой нашли убежище перемещенные лица. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

Кроме того, по его данным, восемь человек были убиты при обстреле жилого дома на юго-западе Газы. ВВС Израиля также нанесли удар по палаточному лагерю вынужденных переселенцев у Исламского университета Газы, что привело к ранению шести человек.

Согласно статистике, которую распространил катарский телеканал Al Jazeera, за минувшие сутки в секторе Газа погибли 43 человека, в том числе 26 - в одноименном административном центре анклава.

Как сообщил 19 сентября Минздрав сектора, общее число жертв с октября 2023 года достигло 65 174, более 166 тысяч человек пострадали. Еще 440 жителей анклава, в том числе 147 детей, умерли за последнее время от голода.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа. Ее целью заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.