Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, причины происшествия уточняются

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сход подвижного состава на перегоне Беленькая - Федосеев в Амурской области, в результате которого погибли 2 человека, еще 12 пострадали, не повлияло на движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"На движение пассажирских поездов происшествие не влияет. Причины происшествия уточняются", - сообщили в пресс-службе.

ЧП произошло вечером 19 сентября при производстве ремонтно-путевых работ. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава - с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. Всего на месте находились 14 человек, двое из них скончались. Двое пострадавших в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.