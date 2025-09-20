Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на ряд районов Волгоградской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области. <...> По предварительной информации, возгораний строений, разрушений и пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале администрации Волгоградской области, которая приводит слова губернатора.

Он уточнил, что в Краснооктябрьском районе в котельной было повреждено остекление, а в Красноармейском районе ликвидировано возгорание сухой растительности.