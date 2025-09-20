Условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены, подчеркнули в пресс-службе электростанции

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Украинские войска атаковали 19 сентября не менее тремя беспилотниками инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Вчера (19 сентября - прим. ТАСС) в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции было обстреляно здание учебно-тренировочного центра (УТЦ), корпус "Г". Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания. <...> Находившиеся в момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС международные эксперты МАГАТЭ были оперативно эвакуированы и находятся в безопасном месте. Их жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены. "Не смотря на абсурдные и опасные действия киевского режима, ситуация находится на контроле", - подчеркнули в пресс-службе электростанции.