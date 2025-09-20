Среди них ребенок

БАРНАУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Мамонтовском районе Алтайского края. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, двигаясь на автомобиле Lada Granta от села Буканское в сторону села Мамонтово, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Toyota Mark II Qualis под управлением водителя 1983 года рождения", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля, его пассажиры, девушка 1997 года рождения и мальчик 2013 года рождения, с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Госпитализирована также и пассажир иномарки - женщина 1987 года рождения, водитель автомобиля Toyota Mark II Qualis был осмотрен медиками.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств ДТП.