WP: на стадионе, где пройдет прощание с Кирком, задержали вооруженного мужчину

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Секретная служба США задержала вооруженного мужчину на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона), где 21 сентября состоится прощание с активистом Чарли Кирком. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Этот человек не является сотрудником уполномоченных органов, работающих на мероприятии, и в настоящее время находится под стражей", - приводит издание заявление Секретной службы.

По словам неназванного сотрудника правоохранительных органов, при себе у мужчины были пистолет и нож. Он также предъявил "недействующее удостоверение сотрудника правоохранительных органов". Отмечается, что Секретная служба и местная полиция ведут расследование происшествия.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.