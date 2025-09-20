В двух многоквартирных домах в Саратове частично выбило окна после атаки БПЛА

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая после атаки беспилотников на Саратов, находится в больнице. Ей оказали необходимую помощь, рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.

"В результате происшествия пострадал один человек. Женщину своевременно госпитализировали, оказали необходимую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице", - написал глава региона в Telegram-канале.

По словам губернатора, для жильцов поврежденных при атаке домов организовали ПВР на базе школы. "Планируем, что вернуться в квартиры они смогут уже сегодня по завершению всех оперативных процедур. В случае необходимости готовы организовать места для временного проживания", - добавил Бусаргин.

На месте происшествия работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.

Бусаргин добавил, что в двух многоквартирных домах частично выбиты окна после атаки БПЛА.

"Перед администрацией города поставлена задача в ближайшее время организовать работы по восстановлению оконных блоков", - рассказал он. Необходимые для этого средства выделят из бюджета, подчеркнул губернатор.

Проводится поквартирный обход для определения ущерба. Бусаргин добавил, что также повреждены несколько автомобилей. По словам губернатора, с жителями встретятся сотрудники администрации и ответят на все вопросы.