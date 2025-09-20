МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео с места железнодорожной аварии в Амурской области.
Из-за схода подвижного состава на железной дороге пострадали 14 человек. Двое из них погибли.
На месте происшествия ведется следствие, сообщили в прокуратуре. Сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства происшествия.
Было заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).