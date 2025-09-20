На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции

ПСКОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла утром у деревни Булынино Великолукского района. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"В результате ДТП пострадали два человека - водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1978 г. р., и пассажир автомобиля "Лада" - женщина 1975 г. р. Не госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, авария произошла в 09:10 мск. Водитель автобуса ПАЗ нарушил дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля ВАЗ, произошло столкновение. После этого ВАЗ по инерции выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Volkswagen, а затем вернулся на свою полосу и столкнулся уже с Lada.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.