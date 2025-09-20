Преступники убедили женщину купить их якобы для сохранения денег

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мошенники полгода "работали" с московской пенсионеркой, заставив ее купить часы за 27,7 млн рублей, сообщает столичная прокуратура.

"Пенсионерка оплатила покупку брендовых часов стоимостью более 27,7 млн рублей, а затем передала пакет с часами и подарками от магазина курьеру, назвавшему ей кодовое слово", - говорится в сообщении.

Мошенники начали общаться с 84-летней пенсионеркой в феврале 2025 года. Сначала они сообщили ей о необходимости поменять код городского телефона. Та передала им свои паспортные данные, которыми преступники в дальнейшем шантажировали женщину.

Далее полгода мошенники названивали пенсионерке, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и запугивали переводами денег с ее счета. "Злоумышленникам удалось настолько войти в доверие к женщине, что она записала номер одного из них в своем телефоне как номер внука, говоря всем, что все время с ним на связи", - добавили в прокуратуре. В итоге преступники убедили женщину купить те самые брендовые часы якобы для сохранения денег.

Прокуратура вязла на контроль расследование этого преступления.