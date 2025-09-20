Заведены уголовные дела

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Грозном жителя Ингушетии, которого подозревают в убийстве двух человек в Назрани 15 и 18 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Ингушетии.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Назрани и управления уголовного розыска МВД по Республике Ингушетия вместе с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия и управления уголовного розыска МВД по Чеченской Республике в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали в Грозном 37-летнего жителя Назрани. Мужчина подозревается в совершении накануне двух особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным СУ СК России по Ингушетии, 15 сентября в ночное время неизвестный, находясь в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых тот умер в больнице. Утром 18 сентября в Назрани неизвестный, находясь на территории домовладения по улице Гойгова, нанес ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте происшествия.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах в Ингушетии распространялись сообщения с призывами не выходить из дома в ночное время из-за орудующего в регионе серийного убийцы.