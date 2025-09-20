Еще один пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Жертвами ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Самарской области стали четыре человека. Об этом написал во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас", - сообщил Федорищев.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что правительство региона находится на связи с семьями. Им окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную поддержку. Федорищев также сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадал один человек. По его словам, в настоящее время "лучшие медики делают все для восстановления его здоровья".