КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в Новороссийске в результате обвала грунта во время строительства ливневой канализации. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

Там заявили, что произошел обвал грунта боковой стены траншеи на улице Красина при строительстве ливневой канализации. Засыпало двух рабочих. Служба спасения и скорая помощь оперативно прибыли на место происшествия, рабочих извлекли из-под завалов. Спасти их не удалось, они умерли на месте от полученных травм.

Власти города добавили, что нарушений на строительных объектах подрядной организации ранее зафиксировано не было.

Проверку в связи со случившимся проводит СУ СК РФ по Краснодарскому краю и прокуратура Новороссийска.

"В городе Новороссийске на территории микрорайона Цемдолина по ул. Красина в ходе строительства ливневой канализации произошел обвал траншеи, есть погибшие. Прокуратурой города организована проверка причин и условий произошедшего, по результатам которой будут приняты меры реагирования", - сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.