Он действовал по указанию неустановленного должностного лица Минздрава Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд в Архангельска заключил под стражу 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в группе суда во "ВКонтакте".

"С учетом всех представленных следователем материалов, данных о личности обвиняемого, характера и степени общественной опасности инкриминируемого деяния, суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 15 ноября 2025 года включительно", - сказано в сообщении.

По мнению СК, обвиняемый действовал по указанию неустановленного должностного лица Минздрава Архангельской области. Он вступил в сговор с бенефициаром группы компаний, осуществляющих на территории Архангельска строительство жилых многоквартирных домов. Предполагалась передача за взятку более 10 млн рублей избыточной тепловой энергии от Архангельской областной клинической больницы, необходимой для строительства и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости.

После получения части взятки в размере 10 млн рублей, которую обвиняемый намеревался передать неустановленному должностному лицу Минздрава, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.