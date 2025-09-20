Еще двое пострадали

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести при столкновении четырех автомобилей в Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля Porsche получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Авария произошла примерно в 10:05 мск в Путятинском районе на 334-м километре автодороги М5 "Урал". По предварительной информации, 65-летний водитель Ford столкнулся с автомобилями Porsche, ГАЗ и грузовым авто DAF.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратура Путятинского района организовала проверку по факту ДТП.