Они украли у россиян более 10 млн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пособник телефонных мошенников с Украины, укравших у россиян более 10 млн рублей, арестован в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

"Задержан 32-летний гражданин Российской Федерации, подозреваемый в пособничестве в мошеннических действиях в особо крупном размере. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Обвиняемый обеспечивал работу sim-боксов, которые используют мошенники для похищения денег и персональных данных. С их помощью они через обман и шантаж похитили у россиян более 10 млн рублей. "Полученные фигурантом с помощью созданной преступной инфраструктуры данные он систематически пересылал своим кураторам, возможно, причастным к деятельности украинских спецслужб", - добавили в УФСБ.

Ведется розыск остальных причастных к преступной деятельности.