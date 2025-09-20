По данным следствия, она в открытом доступе публиковала текстовые записи и комментарий, которые содержали призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывали ее

СЫКТЫВКАР, 20 сентября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для жительницы Ухты, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в телеграм-канале следственного управления СК по Республике Коми.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о кандидате в депутаты госсовета республики от КПРФ Оксане Багировой.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми расследуется уголовное дело в отношении жительницы города Ухты, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ <...>. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным следствия, женщина в открытом доступе публиковала текстовые записи и комментарий, которые содержали призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывали ее. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.