Оружие принадлежало деду подозреваемого Тайлера Джеймса Робинсона, передает телеканал со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, вероятно, стрелял из винтовки Mauser 98, которая была разработана в XIX веке. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Эта винтовка принадлежала деду подозреваемого Тайлера Джеймса Робинсона и могла быть завезена в США еще до 1960 года. Это значит, что у нее может не быть серийного номера, в связи с чем такое оружие сложнее отследить.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщал губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.