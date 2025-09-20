Еще трое пострадали

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. На федеральной трассе в Самарской области столкнулись четыре автомобиля, в результате три человека погибли. Один пострадавший госпитализирован, еще двум участникам аварии оказана медпомощь на месте ДТП, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, <...> на <...> автодороге М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В настоящее время известно, что трое человек погибли, двоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте, еще один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погиб водитель 2003 года рождения, который мог уснуть за рулем, также скончались его родители, сидевшие в автомобиле, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В больницу в тяжелом состоянии доставлен 14-летний брат погибшего водителя. На месте аварии работают правоохранители, организован проезд транспортных средств. Начаты проверочные мероприятия, выясняются детали происшествия.