DPA: четыре европейских аэропорта сообщили о проблемах после кибератаки

В некоторых случаях, например, в Берлине, приходится регистрировать пассажиров вручную, передает агентство DPA со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации Евроконтроль

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Четыре аэропорта в Европе сообщили о технических проблемах после кибератаки, совершенной на системы регистрации и посадки пассажиров общеевропейского поставщика подобных услуг. Об этом заявила Европейская организация по безопасности воздушной навигации Евроконтроль в ответ на запрос агентства DPA.

Проблемы наблюдались в аэропортах Берлина, Брюсселя, Дублина и Лондона. Однако внутри Европы нет ограничений на воздушное движение, уточнили в организации. Из-за проблем в обслуживании пассажиров возникают задержки и длинные очереди. В некоторых случаях аэропортам, например, в Берлине, приходится регистрировать пассажиров вручную.

По данным Евроконтроля, аэропорт Брюсселя запросил отмену половины всех запланированных до утра 22 сентября рейсов. Дублинский аэропорт, в свою очередь, сообщил лишь о незначительных последствиях. Однако проблемы затронули и аэропорт в Корке, пишет DPA.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта испытывает технические проблемы из-за кибератаки, совершенной на системы регистрации и посадки пассажиров общеевропейского поставщика подобных услуг. Вечером 19 сентября хакеры атаковали поставщик услуг систем обслуживания пассажиров. В результате берлинский аэропорт был вынужден отключиться от соответствующих систем. Этот поставщик услуг используется в аэропортах по всей Европе.