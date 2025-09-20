Стрелявшего ищут

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В расположенной в центральной части Украины Кировградской области двое полицейских получили огнестрельные ранения во время проверки документов у мужчины.

"В с. Песчаный Брод Новоукраинского района во время проверки документов у местного жителя, он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП (сектор реагирования патрульной полиции - прим. ТАСС) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник - ранение в руку", - говорится в сообщении областного управления полиции.

Стрелявший не задержан, его ищут. "В регионе введена специальная полицейская операция", - добавили там.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.