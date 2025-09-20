Спустя полчаса второй дрон ударил в соседний дом

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. 12-летняя девочка получила ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины по многоэтажке в Рубежном ЛНР. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики.

"Ребенок находился у подъезда дома, когда вражеский беспилотник влетел в балкон на седьмом этаже одного из МКД на проспекте Московский. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, девочка с осколочными ранениями госпитализирована в местную больницу, а затем переведена в детскую республиканскую", - говорится в сообщении.

Спустя полчаса второй дрон ударил в соседний дом. Обошлось без пострадавших, повреждена кровля.