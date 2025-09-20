Дети не пострадали

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России спасли в Бердянске двоих детей, которых унесло в море на сапборде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Запорожской области.

"Работники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в Бердянске спасли двух несовершеннолетних, которых на сапборде унесло в открытое море. Дети 10 и 7 лет находились более чем в 3 километрах от берега. Работники центра ГИМС и местные жители с помощью плавсредства оперативно доставили ребят на берег и передали медикам", - сообщили в МЧС.

В результате происшествия дети не пострадали.