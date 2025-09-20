Инцидент произошел 17 сентября, однако известно о нем стало только сейчас

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) задержали 53-летнего мужчину по подозрению в шпионаже на особо охраняемом военном полигоне Цайцер-Форст в земле Саксония-Анхальт. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел 17 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Мужчина передвигался по охраняемой территории на автомобиле. Военные установили его личность, после чего вывели с территории объекта. "Нам стало известно об этом в четверг, и мы взяли под контроль дальнейшее расследование, которое в настоящее время продолжается", - заявила представитель полиции Ульрике Динер.

Мужчина является гражданином Германии, иных подробностей правоохранители не представили. По данным газеты Mitteldeutsche Zeitung, уроженец Саксонии утверждал, что собирает грибы. Следователи сомневаются, что кто-то мог случайно забрести в особо охраняемую зону.

Министерство обороны ФРГ проинформировано о произошедшем. "Компетентные органы безопасности начали соответствующее расследование", - сказала Bild представитель оборонного ведомства, отказавшись от дальнейших комментариев. По мнению депутата от СДПГ Рюдигера Эрбена, "туда не забредают случайно ни грибники, ни совершающие прогулку".

Цайцер-Форст на юге Саксонии-Анхальт служит учебным полигоном для 701-го танкового батальона. Подразделение входит в состав сил быстрого реагирования НАТО, дислоцированных на восточном фланге Европы.