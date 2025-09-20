Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах происшествия

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Водитель иномарки наехал на пешехода, выставлявшего знак аварийной остановки на проезжей части столичного Симферопольского шоссе. Получивший травмы погиб в результате ДТП, об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

"Предварительно установлено, что на Симферопольском шоссе в сторону области, водитель автомобиля Киа совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части и выставлявшего знак аварийной остановки после мелкого ДТП. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах происшествия.