В Раменском произошла драка со стрельбой

Одного участника драки задержали

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В Московской области группа молодых людей подралась в Раменском, задержан один человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

"В дежурную часть МУ МВД России "Раменское" поступило сообщение о том, что на парковке у одного из домов, расположенных на улице Гурьева, происходит драка. Предварительно установлено, что между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета", - говорится в сообщении.

Участники драки скрылись с места происшествия. Один из них - 15-летний житель Москвы - задержан и доставлен в полицию. Разыскиваются другие участники конфликта. За медицинской помощью никто из них не обращался.