По предварительным данным, пострадавших нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием семи транспортных средств, в том числе машины скорой помощи, произошло в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщило в своем Telegram-канале главное управление МВД по Нижегородской области.

"На проспекте Гагарина областного центра произошло ДТП с участием семи автомобилей, в том числе с каретой скорой помощи. <…> Пострадавших в <…> происшествии нет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, шесть машин двигались по полосе, на которой стоял автомобиль с техническими неисправностями. "Водители, не выбрав безопасную дистанцию, допустили столкновение с движущимися впереди транспортными средствами", - пояснили правоохранители, уточнив, что эта информация является предварительной.