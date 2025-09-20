Как следует из документов, 10 сентября 2025 года индивидуальный предприниматель Кондрашев выстрелил из стандартного охолощенного пистолета Retay PT23 по движущемуся автомобилю

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Столичный суд назначил 15 суток административного ареста предпринимателю Алексею Кондрашову, который занимается грузоперевозками, за стрельбу из пистолета в ходе дорожного конфликта по автомобилю оппонента. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Признать Кондрашева Алексея Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке", - говорится в материалах.

Как следует из документов, 10 сентября 2025 года в 21 час 40 минут индивидуальный предприниматель Кондрашев "осуществил выстрелы из стандартного охолощенного пистолета Retay PT23 (калибр 9мм) по движущемуся автомобилю черного цвета, фрагмент государственного номера "666", который скрылся в неизвестном направлении". "После изъятия вышеуказанного пистолета и трех гильз гражданин Кондрашев А. А. начал вести себя агрессивно, громко выражаться нецензурной бранью, размахивать руками, на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, также на требование сотрудников полиции пройти в служебный автотранспорт для доставления его [в отдел полиции] ответил отказом", - говорится в документах.

В ходе судебного заседания вину в совершенном правонарушении бизнесмен признал, в содеянном раскаялся. При этом он пояснил суду, что "следовал на своем автомобиле марки Chery, ему перегородил дорогу автомобиль, водитель которого, открыв окно и выражаясь нецензурной бранью, громко кричал". По словам Кондрашова, после этого мужчина "начал создавать на дороге аварийные ситуации, далее остановился". Когда Кондрашев в ответ вышел из своей автомашины, водитель автомобиля начал движение прямо на него, в связи с чем, находясь в состоянии аффекта, предприниматель произвел несколько выстрелов из своего шумового пистолета по автомобилю, уточняется в материалах дела. Водитель-оппонент сразу уехал.