В Лакском районе Дагестана обрушилась часть крепостной стены из-за дождей

По словам главы муниципалитета Юсупа Магомедова, пострадала достопримечательность села Кумух - крепость Бурхай-кала

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Часть исторической крепостной стены в результате проливных дождей обрушилась в дагестанском селе Кумух. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Лакского района Юсуп Магомедов.

"Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками", - написал Магомедов.

По его словам, для жителей района эта крепость - больше чем древние камни. "Это сакральный символ нашей земли, гордый дух нашего народа, зримая связь между славным прошлым, настоящим и будущим Лакии. Мы обязательно приложим все усилия для ее скорейшего восстановления", - добавил глава района.

Крепость Бурхай-кала - одна из достопримечательностей села Кумух в Республике Дагестан. Расположена на возвышенности. В 2023 году строение XVI-XVIII веков признали объектом культурного наследия федерального значения. По разным данным крепость свидетельствует о многих исторических событиях, например о том, как горцы разгромили полчище иранского завоевателя Надир-шаха.