САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Пешеходы на остановке общественного транспорта в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадали в результате выезда внедорожника на тротуар. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту ДТП проводится проверка.

"У дома 116 по улице Савушкина 30-летний водитель, управляя автомобилем "ТANK 300", при повороте направо с Яхтенной улицы совершил выезд на тротуар в зоне остановки общественного транспорта, с наездом на двух пешеходов - 17-летнюю девочку и 26-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести и после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.