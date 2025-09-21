Сейсмособытие зафиксировали в 180 км от Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 25 км. Землетрясение произошло в 180 км восточнее от Петропавловска-Камчатского.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке несколькими днями ранее - в 21:58 мск 18 сентября. Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устье реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.