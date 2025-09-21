Также он подтвердил факт присвоения 5 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Курской области Максим Васильев, обвиняемый в растрате бюджетных средств, выделенных АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений в регионе, сообщил о даче взятки бывшему заместителю губернатора области Алексею Дедову в размере 8 млн рублей. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"Когда Васильев был привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого, он признался в даче взятки Дедову в размере 8 млн рублей, а еще и в присвоении 5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По информации собеседника ТАСС, Васильев в ходе допроса рассказал, что обналичивал денежные средства для выплаты заработной платы рабочим, но и на личные расходы, а также для передачи Дедову и бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову.

Собеседник в правоохранительных структурах отметил, что Васильев рассказал о том, что в начале 2023 года он случайно встретился с Дедовым в администрации Курской области, где тот сообщил Васильеву о том, что знает о заключении договора подряда с ООО "СИЭМИ" и ООО "КТК Сервис" на возведение взводного опорного пункта. Дедов сказал, что знает о связи Васильева с данными организациями, поэтому потребовал 10% от стоимости заключенных договоров. При этом он пояснил, что этого требует Смирнов, чтобы не возникало проблем с принятием исполнительных документов. Васильев согласился с требованиями Дедова. Он привозил наличные деньги домой к Дедову в пакетах тремя партиями: 2 млн рублей и два раза по 3 млн рублей.

Ранее Васильев обращался к Дедову за помощью в заключении договора подряда ООО "СИЭМИ" с АО "Корпорация развития Курской области". Сложность заключения договора состояла в том, что генеральным директором корпорации являлся Владимир Лукин, с которым у Васильева были враждебные отношения. Дедов не смог уговорить Лукина наладить с Васильевым взаимоотношения.

Через некоторое время директор "КТК-Сервис" Андрей Воловиков доложил Васильеву, что его компания тоже попала в список подрядчиков через рекомендацию руководителя Фонда капитального ремонта Курской области Артура Иванова, к которому Васильев посоветовал обратиться, так как у Иванова были хорошие отношения с заместителем Лукина Дмитрием Спиридоновым.