Будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения здания школы в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении", - сказано в сообщении.

Утром 21 сентября обрушилась часть здания средней общеобразовательной школы №5 города Татарска. Пострадавших нет.