Легковая машина столкнулась с грузовиком

ТВЕРЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе М-10 "Россия" в Торжокском муниципальном округе Тверской области. По факту случившегося проводится проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с грузовым автомобилем, движущимся в попутном направлении. В результате происшествия два пассажира легкового автомобиля погибли", - говорится в сообщении.

Торжокской межрайонной прокуратурой контролируется установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной по этому факту.

Как позже уточнили в пресс-службе регионального УМВД, водитель грузового автомобиля MAN съезжал с дороги в придорожное кафе, снижая скорость, водитель автомобиля Lada Largus не выбрал безопасную скорость и дистанцию, после чего произошло столкновение. В результате ДТП погибли мужчина 1981 года рождения и женщина 1982 года рождения.