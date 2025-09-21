В тушении пожара задействованы 53 человека и 6 единиц техники

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Здание склада загорелось в Уссурийске на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня днем на улице Резервной произошло возгорание здания склада. Уже через 8 минут на месте работали огнеборцы. В настоящее время пожарные МЧС России проводят тушение пожара по повышенному 2-му рангу. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что всего в тушении задействованы 53 человека и 6 единиц техники, на месте пожара также работает пожарный поезд.