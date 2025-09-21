Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал на два месяца экс-министра здравоохранения Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"В состоявшемся заседании Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении бывшего министра здравоохранения Архангельской области. Уголовное дело возбуждено в следственном отделении РУФСБ России по Архангельской области по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) ", - указано в сообщении.