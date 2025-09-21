Обвиняемый допустил к управлению мужчину, не имеющего соответствующих прав и квалификации

ЧИТА, 21 сентября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение второму фигуранту уголовного дела о гибели людей в затонувшем в Забайкалье вездеходе. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Сообщается, что в обязанности обвиняемого входит, в частности, контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда, а также за обеспечением организации квалифицированными кадрами. При этом он допустил к управлению вездеходом мужчину, не имеющего соответствующих прав и квалификации.

Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном управлении уточнили, что речь идет о заместителе генерального директора компании, название которой не указывается. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек). Кроме того, по данным следствия, мужчина допустил эксплуатацию вездехода, не зарегистрированного в установленном законом порядке, а также без прохождения технического осмотра.

"В результате ненадлежащего выполнения обвиняемым своих обязанностей 16 сентября 2025 года в Каларском округе затонул вездеход, пять человек погибли", - добавили в следственном управлении.