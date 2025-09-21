Также повреждена железнодорожная станция "Вадим" в Преображенке, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 21 сентября. /ТАСС/. Женщина получила минно-взрывную травму в Голопристанском округе Херсонской области в результате украинских атак за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Долматовке Голопристанского муниципального округа ранена женщина 1988 года рождения. Доставлена в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Ударами ВСУ повреждена железнодорожная станция "Вадим" в Преображенке. Из-за атаки FPV-дрона загорелась автозаправочная станция в Новой Збурьевке, огонь потушен. Кроме того, в Бехтерах загорелся жилой дом площадью 200 кв. м, пожар там также ликвидирован. В Таврийском Голопристанского округа украинским обстрелом поврежден гражданский автомобиль, горела также заправка.

По данным Сальдо, противник бил также по Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Каховке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Песчановке, Сагам и Старой Збурьевке.