В Петербурге мошенники вынудили пенсионерку приобрести для них золото

Стоимость слитков составила более 4,4 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Мошенники в Санкт-Петербурге вынудили пенсионерку приобрести для них слитки золота в банке на сумму более 4,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги. После отказа банка в совершении операции, ее убедили оформить доверенность на неизнакомую женщину. 12 сентября она поехала с ней в офис банка и приобрела слитки золота стоимостью 4 417 125 рублей, после чего отдала их неизвестной женщине.

Приняты меры к розыску причастных к этом преступлению.