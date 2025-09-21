Людям рекомендовали выйти на улицу

АЛМА-АТА, 21 сентября. /ТАСС/. Землетрясение с эпицентром в 9 км от Алма-Аты произошло в Казахстане. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 21 сентября 2025 года в 16 час 25 мин по времени Астаны (14:25 мск - прим. ТАСС) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Казахстана в 9 км на юго-запад от города Алматы <...>. Без ощутимости. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало", - говорится в сообщении.

Жителям мегаполиса пришло на телефоны сообщение, предупреждающее о землетрясении, с просьбой покинуть свои жилища. По наблюдению корреспондента ТАСС, несмотря на то что толчки не ощущались, некоторые люди последовали предупреждению и вышли на улицу.