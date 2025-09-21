При этом сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Режим опасности беспилотной атаки отменили в Ельце, Елецком, Данковском и Долгоруковском районах, а также Становлянском и Измалковском округах Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО, Данковского МР", - говорится в сообщении.

