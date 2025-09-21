В Нидерландах начали расследование по факту беспорядков в Гааге

По данным полиции, в ходе демонстрации на поле Маливелд более тысячи агрессивно настроенных активистов направились к автомагистрали А12, намереваясь ее заблокировать, после чего выдвинулись в центр города

ГААГА, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов объявила о начале масштабного расследования по факту беспорядков, произошедших 20 сентября в Гааге во время акции протеста против миграционной политики королевства. Как сообщили в ведомстве, в ходе столкновений с правоохранителями демонстранты подожгли несколько полицейских машин и повредили фасады зданий в центре города.

По данным полиции, в ходе демонстрации на поле Маливелд более тысячи агрессивно настроенных активистов направились к автомагистрали А12, намереваясь ее заблокировать, после чего выдвинулись в центр города. Попытки стражей порядка остановить протестующих вылились в масштабные столкновения. Для разгона протестующих были задействованы силы спецназа, правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ.

В общей сложности были задержаны 37 человек, из которых 27 продолжают оставаться под стражей. Полиция и Министерство юстиции Нидерландов создали специальную следственную группу, которая займется выявлением подозреваемых. Ведомства не исключают новых задержаний и призывают свидетелей, а также владельцев видеозаписей предоставить материалы для расследования.

Правоохранительные органы особо подчеркнули, что в приоритетном порядке будут рассматриваться дела о нападении на сотрудников полиции, прокуратура намерена добиваться более суровых наказаний для виновных в подобных деяниях.

Днем 20 сентября около 1,5 тыс. протестующих против миграционной политики Нидерландов на несколько часов перекрыли трассу А12.

По данным местных властей, также в ходе волнений были повреждены здания правительственного комплекса Бинненхоф и офиса проевропейского движения "Демократы-66".