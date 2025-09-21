В момент аварии в салоне, помимо водителя, находилось 30 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Столкновение автомобиля LADA и автобуса, перевозившего рабочих, произошло на автодороге Пермь - Екатеринбург в Свердловской области, травмирован водитель легковой машины. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

"Дорожный инцидент произошел сегодня, около 18:40 [16:40 мск], на 332-м км автодороги Пермь - Екатеринбург Первоуральского района Свердловской области. По предварительным данным, произошло столкновение автобуса "Камаз" под управлением водителя 1970 года рождения и легкового автомобиля "Лада" под управлением водителя 1979 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу для оказания необходимой помощи", - сказано в сообщении.

По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля LADA находился житель Екатеринбурга, имеющий стаж управления автомобилем 26 лет, автобусом управлял житель города Ревда, имеющий стаж вождения категории "Д" 29 лет. Отмечается, что автобус перевозил рабочих на местное предприятие, в момент аварии в салоне, помимо водителя, находилось 30 человек, они не пострадали.