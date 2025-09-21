Еще пятеро получили травмы

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на 5-м км автодороги Тутаев - Шопша в Ярославской области. Предварительно, в результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительной информации, в результате ДТП погибли двое человек, среди них один несовершеннолетний. Пострадали пятеро человек, среди них также один несовершеннолетний", - сказала собеседница агентства.

Позже в пресс-службе ведомства уточнили, что в результате аварии погиб несовершеннолетний 2008 года рождения, среди пострадавших также четверо несовершеннолетних 2008 года рождения. "На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе.

По данным региональной прокуратуры, по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla не уступил дорогу автомобилю Renault Logan, совершив с ним столкновение. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены межрайонной прокуратурой на контроль", - сообщили в пресс-службе ведомства.-