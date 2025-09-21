Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту получения травмы несовершеннолетней проводится доследственная проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Пятилетняя девочка повредила ногу на эскалаторе станции метро Петербурга. Сейчас она госпитализирована, сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.

"По предварительной информации, 20 сентября 2025 года правая стопа ребенка попала между движущимися частями эскалатора. Малолетняя госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на станции метро "Лиговский проспект". Нога ребенка в резиновом сапоге попала между лестничным полотном и балюстрадой.

Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту получения травмы несовершеннолетней проводится доследственная проверка.