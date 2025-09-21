В Крыму при атаке БПЛА пострадали 15 человек

Число погибших уточняется, сообщил глава региона Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. В Крыму при атаке Вооруженных сил Украины пострадали 15 человек, есть погибшие, их число уточняется. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма отметил, что также повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке.

"Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты", - говорится в сообщении.

Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. По словам главы региона, места происшествий обследуют профильные службы. Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Людям оказывается необходимая помощь.

Горячая линия

Прокуратура Крыма запустила работу горячей линии по вопросам соблюдения прав граждан в связи с последствиями атаки БПЛА в Ялте, сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

"Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия", - говорится в сообщении.

На месте происшествия находится прокурор города Александр Нелидов.